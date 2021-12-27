Азовское море может стать районом прямого вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Москва может использовать его для оказания давления на южные украинские города.

Об этом пишет американское издание The Washington Post. Согласно публикации, море сейчас переполнено кораблями РФ (их в несколько раз больше украинских).

– Азовское море… является единственным местом, где силы двух стран ежедневно подвергаются риску прямого конфликта… А поскольку нет морской границы, флот РФ может подойти к украинскому берегу так близко, как пожелает, что, возможно, делает юго-восточные приморские города Украины наиболее уязвимыми в стране, – сказано в публикации.

Журналисты The Washington Post напоминают о предупреждении американской разведки о том, что Кремль может планировать военную атаку на Украину уже в начале 2022 года. Издание отмечает, что все внимание международного сообщества сейчас сосредоточено на войсках РФ у сухопутных границ Украины.

– Однако если вторжение произойдет с моря, то украинские войска окажутся в значительной степени бессильными. Они не могут юридически предпринять какие-либо действия, пока первый российский солдат не выйдет на сушу, — подчеркивается в статье.

Как известно, в 2003 году между Украиной и Россией был подписан договор о совместном использовании Азовского моря, что в значительной степени обуславливает сложившуюся ситуацию.

Издание обращает внимание на тот факт, что украинские суда в последнее время значительно ограничены в передвижении по Азовскому морю. Так, в начале декабря стало известно, что Россия перекрыла около 70% его акватории.

Журналисты издания также предполагают, что береговая линия Азовского моря имеет для Москвы более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем восточные регионы Украины, значительно пострадавшие во время длительной войны. Речь идет, в частности, о сухопутном коридоре во временно оккупированный Крым. Кроме того, у моря расположены портовые города Бердянск и Мариуполь.

Как отметил в комментарии The Washington Post министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Россия действительно использует Азовское море как театр военных действий.

– С точки зрения безопасности, в Азовском море доминирует Россия. А в случае войны оно будет активно использоваться РФ для давления на наши южные города на Азовском побережье. В нынешних обстоятельствах Россия диктует ситуацию на Азове и в основном использует его как театр военных действий, — подчеркнул Кулеба.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в комментарии изданию сообщил, что регион Азовского моря является “очень тяжелым местом” для Украины. В то же время, он предупредил, что любой попытке вторжения в наше государство через море будет противодействовать украинский арсенал противокорабельных ракет Нептун.

На днях командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил, что после аннексии Крыма Россия модернизировала и увеличила численность своего Черноморского флота почти втрое.