Священник, победивший апартеид: в ЮАР умер Десмонд Туту

В Южно-Африканской Республике ушел из жизни Десмонд Мпило Туту – священнослужитель и общественный деятель, который боролся с политикой апартеида в ЮАР. Он скончался в Кейптауне в возрасте 90 лет.

— Смерть почетного архиепископа Десмонда Туту – это еще одна глава скорби в прощании нашей нации с поколением выдающихся южноафриканцев, завещавших нам свободную Южную Африку, – сказал президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса.

В конце 1990-х у Туту был диагностирован рак предстательной железы, и за последние годы его несколько раз госпитализировали для лечения инфекций, связанных с этим.

В годы апартеида Десмонд Туту был голосом бесправных темнокожих африканцев и последовательным критиком режима, поддержавшим бойкот правительства со стороны мирового сообщества.

— Архиепископ Десмонд Туту был наставником, другом и моральным компасом для меня и многих других. Универсальный дух, архиепископа Туту был основан на борьбе за освобождение и справедливость в своей стране, но также он был обеспокоен несправедливостью везде, — написал в Twitter 44-й президент США Барак Обама.

Archbishop Desmond Tutu was a mentor, a friend, and a moral compass for me and so many others. A universal spirit, Archbishop Tutu was grounded in the struggle for liberation and justice in his own country, but also concerned with injustice everywhere. pic.twitter.com/qiiwtw8a5B — Barack Obama (@BarackObama) December 26, 2021

После того, как президентом страны стал Нельсон Мандела, Туту возглавил комиссию правды и примирения, которая добилась больших успехов в реабилитации жертв апартеида и примирении конфликтующих сторон. Он занимался общественной деятельностью, выступал в защиту прав человека, против расизма и гомофобии.

Туту разделял видение Манделы многорасового общества, в котором все сообщества живут сообща без злобы или дискриминации.

Установление демократического режима в Южной Африке – во многом его заслуга, а выдуманное им изречение Радужная страна стало вторым названием ЮАР после апартеида. В 1984 году Туту получил Нобелевскую премию мира.