Священник, победивший апартеид: в ЮАР умер Десмонд Туту

В Южно-Африканской Республике ушел из жизни Десмонд Мпило Туту – священнослужитель и общественный деятель, который боролся с политикой апартеида в ЮАР. Он скончался в Кейптауне в возрасте 90 лет.

В конце 1990-х у Туту был диагностирован рак предстательной железы, и за последние годы его несколько раз госпитализировали для лечения инфекций, связанных с этим.

В годы апартеида Десмонд Туту был голосом бесправных темнокожих африканцев и последовательным критиком режима, поддержавшим бойкот правительства со стороны мирового сообщества.

Archbishop Desmond Tutu was a mentor, a friend, and a moral compass for me and so many others. A universal spirit, Archbishop Tutu was grounded in the struggle for liberation and justice in his own country, but also concerned with injustice everywhere. pic.twitter.com/qiiwtw8a5B

— Barack Obama (@BarackObama) December 26, 2021