С сегодняшнего дня в Беларуси стартует кампания по вакцинации детей против Covid-19. Об этом сообщается на портале Минздрава Беларуси.

В ведомстве отмечают, что привить против Covid-19 можно детей в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого родителям необходимо будет подписать информированное согласие на вакцинацию.

— Вакцинацию можно будет пройти не ранее чем через шесть месяцев после перенесенной ребенком инфекции Covid-19, — говорится в сообщении Минздрава Беларуси.

На данный момент в стране для вакцинации предлагается инактивированная вакцина Verо Cell. Страна-производитель — Китай.

Решение о начале вакцинации детей приняли еще 21 декабря, старт кампании назначили на 27 декабря 2021 года.

Ранее главный государственный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что вопрос о начале прививочной кампании от коронавирусной инфекции детей в возрасте от 5 до 11 лет будет рассмотрен Министерством здравоохранения в течение января 2022 года. Таким образом, сам процесс вакцинации этой возрастной группы может начаться в первые несколько месяцев нового года.

Источник: Минздрав Беларуси