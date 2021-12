Гислейн Максвелл, близкая соратница покойного осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, была признана виновной федеральным жюри присяжных в принуждении девочек-подростков к сексу с Эпштейном.

В июле 2020 года Максвелл было предъявлено обвинение по шести федеральным пунктам обвинения, связанным с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и сговором с Эпштейном. Ее осудили по пяти статьям, включая торговлю несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации.

Обвинители в суде над Максвелл заявили, что Эпштейн дал ей около $30 млн с 1999 по 2007 год. Прокуроры утверждали, что выплаты предназначались Максвелл за ее готовность совершать преступления.

Адвокаты Максвелл утверждали, что ее несправедливо обвинили. Максимальные сроки тюремного заключения по каждому обвинению составляют от пяти до 40 лет тюрьмы. Таким образом, женщина может провести за решеткой остаток жизни.

В заявлении семьи Максвеллов говорится:

STATEMENT FROM THE MAXWELL FAMILY

“We believe firmly in our sister’s innocence — we are very disappointed with the verdict. We have already started the appeal tonight and we believe that she will ultimately be vindicated.”

