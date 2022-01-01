В этом году Украина, кроме запланированных $300 млн, ожидает другой помощи от США

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о прямой помощи, которую окажут Штаты через свой бюджет, кроме запланированных $300 млн.

– Компонент, который может идти на летальную оборону оружие, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год, и по которой наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что будет входить в эту часть, – сказала Оксана Маркарова.

Она добавила, что другой частью взаимодействия США и Украины является активизация в сфере военно-технического сотрудничества. Эта вторая часть помощи содержит вооружение, Джавелины и другое.

– Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить

Глава посольства Украины в США Оксана Маркарова добавила, что есть еще два пути сотрудничества с США.

– И он уже был использован (во время визита в прошлом году было показано, как это быстро может быть), когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете, – отметила Маркарова.

На днях вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон введет невиданные до сих пор санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Она подчеркнула, что Кремлю объясняют последствия возможной новой агрессии.

Схожие заявления ранее делал и американский лидер Джо Байден. Он предупреждал Владимира Путина о разрушительных экономических и имиджевых последствиях для России в случае нападения на Украину.

В Евросоюзе также предупредили Кремль о масштабных санкциях. По словам главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, они уже подготовлены.