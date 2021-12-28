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Факты / Украина

Маркарова о военной помощи от США: Работаем по трем направлениям

Юлия Соколова редактор ленты
Прапори України і США

Украина работает с Соединенными Штатами Америки по трем направлениям в вопросе предоставления военной помощи.

Об этом сообщила в одном из интервью посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, первое направление сотрудничества – это военная помощь, которая выделяется Украине Конгрессом США и закладывается в оборонном бюджете этой страны. В следующем году Украина должна получить $300 млн (накануне бюджет подписал американский лидер Джо Байден).

Второе направление – это помощь, которую может назначить своим указом президент США. К примеру, в сентябре этого года Джо Байден согласовал пакет такой помощи на $60 млн, и наше государство получило оружие и боеприпасы (в том числе ракетные комплексы Javelin).

И третье – так называемое избыточное оборонное оборудование. Например, готовое и ненужное вооружение, которое Соединенные Штаты могут дополнительно предоставить. И с этой категорией мы тоже сейчас активно ведем работу, — подчеркнула Маркарова.

По ее словам, одним из приоритетов является создание оборонных возможностей в Азовском и Черном морях. И в этом вопросе Украина тоже сотрудничает с США.

В частности, в этом году Вашингтон передал четыре патрульных катера типа Island. А в 2022 году ожидается передача Украине боевых катеров Mark VI.

Недавно временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин сообщила, что Вашингтон будет поставлять в наше государство больше оборудования и оружия в случае вторжения России.

Пока же Украина получит от США почти $25 млн на усиление границы с Россией и Беларусью.

Источник: LB.ua

Фото: Depositphotos

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