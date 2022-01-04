Минобороны США заказало строительство двух патрульных катеров Mark VI для Украины в рамках программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales.

Компания SAFE Boats International (Бремертон, Вашингтон) получит $25,5 млн на строительство двух патрульных катеров Mark VI, их оснащение, активацию и обучение экипажей.

Работы будут производиться в Такоми, штат Вашингтон. Ожидается, что они будут завершены к марту 2026 года.

В настоящее время США законтрактовали уже десять катеров Mark VI для Украины в рамках их программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales.

Mark VI – это боевые патрульные катера. Они предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов.

23 ноября 2021 года в Украину прибыли два американских патрульных катера типа Island. Вскоре под командованием украинских экипажей катера начнут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Черного и Азовского морей.

Передача катеров прошла в рамках материально-технической помощи США, которая длится с 2014 года.

Источник: Минобороны США