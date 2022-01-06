В США считают безумными заявления о роли страны в протестах в Казахстане

Предположения о том, что США могут стоять за масштабными протестами в Казахстане, безумны.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

– Это безумные российские утверждения о том, что за этим стоит США. Хотела бы воспользоваться случаем и заявить, что они ложны, – сказала Псаки.

Она не уточнила, кто именно в России делал подобные заявления.

По словам пресс-секретаря, США следят за ситуацией в Казахстане и призывают протестующих к мирным действиям, а власть — к сдержанности.

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В Казахстане ввели режим ЧП на всей территории страны.

Это решение было принято в связи с массовыми протестами, которые продолжаются в Казахстане со 2 января.

До этого режим чрезвычайного положения действовал лишь в нескольких регионах страны – Алматинской области и Алматы, столице Казахстана Нур-Султане и Мангистауской области.

Режим ЧП в Казахстане предусматривает ограничение на передвижение с 23.00 до 7.00, запрет забастовок и массовых собраний.