Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

В США считают безумными заявления о роли страны в протестах в Казахстане

Абрамова Юлия редактор ленты
В США считают безумными заявления о роли страны в протестах в Казахстане

Предположения о том, что США могут стоять за масштабными протестами в Казахстане, безумны.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

– Это безумные российские утверждения о том, что за этим стоит США. Хотела бы воспользоваться случаем и заявить, что они ложны, – сказала Псаки.

Она не уточнила, кто именно в России делал подобные заявления.

По словам пресс-секретаря, США следят за ситуацией в Казахстане и призывают протестующих к мирным действиям, а власть — к сдержанности.

Читайте
В Украине начали отменять авиарейсы в Казахстан

В Казахстане ввели режим ЧП на всей территории страны. 

Это решение было принято в связи с массовыми протестами, которые продолжаются в Казахстане со 2 января.

До этого режим чрезвычайного положения действовал лишь в нескольких регионах страны – Алматинской области и Алматы, столице Казахстана Нур-Султане и Мангистауской области.

Режим ЧП в Казахстане предусматривает ограничение на передвижение с 23.00 до 7.00, запрет забастовок и массовых собраний.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка