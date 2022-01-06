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Факты / Мир / Мировые новости

Россия отправила военных в Казахстан в составе сил ОДКБ

Марта Бондаренко редактор ленты
Россия отправила военных в Казахстан в составе сил ОДКБ

Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан отправят свои миротворческие силы в Казахстан. Об этом говорится в сообщении совета коллективной безопасности ОДКБ (Организации договора коллективной безопасности).

Решение о введении миротворцев на территорию Казахстана было принято 6 января после обращения президента Касыма-Жомарта Токаева.

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Миротворческие силы будут введены на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в Казахстане.

— Основными задачами коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле, — отмечается в сообщении ОДКБ.

От РФ в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск.

— В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России осуществляется переброска на территорию Казахстана российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач, — отмечается в заявлении совета ОДКБ.

Источник: ОДКБ

Фото: Pixabay

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