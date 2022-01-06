Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

Об этом сообщил премьер-министр Армении и глава Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, такое решение мотивируется обращением президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева из-за “угрозы национальной безопасности и суверенитета Казахстана”, вызванного, в частности, как отмечается в заявлении “вмешательством извне”.

— Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране, — говорится в сообщении.

Ранее Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ с просьбой поддержать Казахстан. Он заявил, что захват крупных объектов инфраструктуры осуществляют “террористические банды”. По его словам, речь идет о “внешней агрессии”.

ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. Ее штаб-квартира находится в Москве.

Власти РФ пытаются представить ОДКБ как своеобразную альтернативу НАТО и всеми силами хотят добиться расширения и усиления роли этой организации на международной арене.

Протесты в Казахстане продолжаются четвертый день в десятке городов. Они начались из-за резкого роста цен на сжиженный газ. 4 января правительство снизило цену до 50 тенге за литр, но протесты по всей стране продолжились.

Мы собрали для вас итоги четвертого дня протестов в Казахстане, а также реакцию Европейского Союза.

Источник: Nikol Pashinyan