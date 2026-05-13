В Пентагоне изучают возможность переименования войны в Иране на операцию Кувалда в случае нарушения режима прекращения огня.

Пентагон рассматривает возможность переименования войны в Иране

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на должностных лиц Белого дома, которые заявляют, что любые новые военные боевые операции против Ирана будут проводиться под новым названием.

По словам двух американских чиновников, американские военные рассматривают возможность официального переименования войны с Ираном на операцию Кувалда, если действующий режим прекращения огня будет нарушен, а президент США Дональд Трамп решит возобновить крупные боевые операции.

Сейчас смотрят

Обсуждения возможной замены операции Эпическая ярость на операцию Кувалда свидетельствуют о том, насколько серьезно администрация Белого дома рассматривает возможность возобновления войны, начатой 28 февраля. Это позволит перезапустить 60-дневный срок, по истечении которого для ведения боевых действий потребуется разрешение Конгресса, пишет издание.

Администрация Трампа объявила о прекращении операции Эпическая ярость после того, как США и Иран в начале апреля договорились о прекращении огня для продолжения дипломатических переговоров.

В то время администрация сообщила Конгрессу о прекращении боевых действий с Ираном. Но Пентагон продолжал называть войну с Ираном операцией Эпическая ярость, в частности при предоставлении публичных обновлений.

Как заявил чиновник Белого дома, знакомый с обсуждениями, любые новые военные боевые операции против Ирана будут проводиться под новым названием, ведь это фактически перезапустит счет времени для разрешения Конгресса.

Операция Кувалда – не единственное рассматриваемое название, по словам американских чиновников.

Резолюция о военных полномочиях 1973 года требует, чтобы президент США уведомил Конгресс в течение 48 часов о начале боевых действий. Если Трамп этого не сделает, то войска должны вывести в течение 60 дней или Конгресс должен санкционировать военные действия.

Наступательные действия в рамках операции Эпическая ярость приостановили ​​после 40 дней боев. Администрация Трампа утверждала, что, учитывая паузу, она не достигла 60-дневного порога.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.