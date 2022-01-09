Европейский Союз готов помочь урегулировать кризис в Казахстане. При этом внешняя военная поддержка, которую сейчас получает эта страна, должна уважать ее суверенитет и независимость.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

– Мы готовы помочь в мирном урегулировании кризиса. Внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также основные права всех граждан, — подчеркивается в заявлении.

Боррель выразил обеспокоенность из-за наблюдаемого в Казахстане насилия в последнее время, а также призвал не допускать дальнейшей эскалации, избегать какого-либо подстрекательства к насилию, проявлять сдержанность и не использовать беспорядки в определенных целях.

– Мы глубоко сожалеем о гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия… Мы призываем власти Казахстана выполнить свои обязательства в это непростое время, включая соблюдение прав человека и основных свобод своих граждан, в частности свободы собраний, выражения мнений и СМИ, — отметил глава дипломатии ЕС.

Боррель также назвал Казахстан важным партнером Евросоюза.

Массовые протесты в Казахстане: что известно

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули 2 января. А поводом стало повышение вдвое цен на автогаз (с 60 до 120 тенге за литр).

Уже 5 января в центре Алматы произошли жесткие столкновения между протестующими и силовиками. Участники протеста ворвались в муниципалитет Алматы и захватили резиденцию президента.

5 января нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал партнеров по ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) оказать поддержку.

ОДКБ – это военно-политическая организация, в состав которой входят РФ, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Обращение Токаева стало основанием для отправки в Казахстан так называемых коллективных миротворческих сил.

В частности, Россия перебросила туда военные подразделения, которые участвовали в агрессии против Украины.

На днях Токаев назвал протестующих “бандитами и террористами” и приказал открывать огонь на поражение без предупреждения.

Источник: Совет ЕС