По состоянию на воскресенье, 9 января, в Казахстане, где проходят массовые протесты и задержания, нет погибших или задержанных граждан Украины. Угроз жизни и безопасности украинцев, которые пока не могут вылететь из Казахстана, тоже нет.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

– По информации МИД Украины, погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятияй в Казахстане нет, — отметили в министерстве.

Сейчас посольство Украины в Казахстане оказывает помощь украинцам, которые не могут вылететь из страны из-за отмененных авиарейсов. Больше всего таких граждан в городе Алматы – 116.

Аэропорт города пока приостановил обслуживание гражданских самолетов. Сейчас его используют для принятия военно-транспортных самолетов государств ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).

– Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угроз их жизни или безопасности нет… Учитывая продолжающуюся силовую операцию и сложную ситуацию с безопасностью, в частности в Алматы и Алматинской области, самым безопасным вариантом для украинцев является оставаться в местах их временного проживания, — подчеркнули в МИД, добавив, что украинское посольство поддерживает с гражданами постоянную связь.

Согласно предварительным данным, 9 января могут возобновить регулярные авиарейсы из Нур-Сулатана в Киев. Сейчас МИД сотрудничает с правительствами других стран, граждане которых тоже не могут уехать из Казахстана.

Кроме того, дипломаты проработают альтернативные пути выезда украинцев из Казахстана на случай, если регулярное авиасообщение долгое время не будет восстанавливаться.

Как уточнили в МИД, ключевой предпосылкой дальнейших мер является стабилизация ситуации с безопасностью в Казахстане.

5 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что от украинцев не поступало сообщений о прямой угрозе их жизни из-за масштабных протестов в Казахстане.

Министр советовал гражданам, находящимся на территории этой страны, регистрироваться в онлайн-системе Друг и обращаться в посольство в случае любой угрозы.

6 января стало известно, что группа граждан Украины не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за прекращения работы аэропорта.