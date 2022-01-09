Ситуация в Казахстане: двое погибших и 163 раненых военных из-за беспорядков

На территории Казахстана погибли двое и еще 163 военнослужащих получили ранения в результате беспорядков.

Об этом сообщил оперативный штаб Казахстана. По состоянию на 9 января это произошло во время мер по обеспечению режима чрезвычайного положения в Вооруженных силах Казахстана.

В Министерстве обороны сообщили, что военные занимаются обеспечением режима чрезвычайного положения. В частности, ужесточилась охрана воинских частей, аэродромов, аэропортов, объектов жизнеобеспечения населения, складов оружия и боеприпасов.

В Минобороны убеждены, что это позволило избежать попадания военного вооружения в руки преступников. В ряде регионов экстремисты предпринимали попытки нападения на воинские части, однако боевикам не удалось прорваться на объекты.

Ситуация в Казахстане

2 января вспыхнули массовые протесты в Казахстане, причиной которых явилось двойное повышение цен на автогаз.

Вскоре в центре Алматы произошли жесткие столкновения между протестующими и силовиками. Участники акции ворвались в муниципалитет Алматы и захватили резиденцию президента Казахстана.