В Китае опровергли факт присутствия Назарбаева

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не находится на территории Китайской Народной Республики.

Соответствующее заявление во вторник, 11 января, сделали в министерстве иностранных дел КНР.

— Это ложная информация. Мы обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Айдос Укибай уже опровергал эту информацию, – подчеркнули в МИД.

В Китае также добавили, что по их информации Назарбаев находится в столице Казахстана — Нур-Султане.

Напомним, ранее в сети появились снимки казахских военнослужащих, на которых были надеты голубые каски миротворческих сил Организации Объединенных Наций.

В ООН подчеркнули, что вооруженные лица, замеченные на изображениях, не являются частью миротворческой миссии.

В свою очередь представитель министерства обороны страны признал, что на фото бойцы англоязычного батальона KAZBAT, который периодически привлекается ООН для проведения миротворческих операций, а голубые каски они надели, поскольку были подняты по боевой тревоге.