Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что присутствовал на вечеринке на Даунинг-стрит во время первого локдауна весной 2020 года.

Об этом он заявил, выступая в Палате общин британского парламента.

В частности, Джонсон заявил, что 20 мая 2020 года, в день вечеринки, он пришел на мероприятие, чтобы поблагодарить сотрудников, а через 25 минут вернулся к работе. Тогда Джонсону казалось, что это рабочая встреча, но сейчас, заверил премьер, он убежден, что должен был прекратить вечеринку.

— Я считал, что это было рабочее мероприятие… Теперь я понимаю, что должен был отправить всех обратно в кабинеты. Я должен был найти другой способ поблагодарить их, – сказал премьер-министр.

Ранее Джонсон отказывался отвечать на вопрос, присутствовал ли он на вечеринке на Даунинг-стрит 20 мая 2020 года.

– Я знаю, что миллионы людей по всей стране шли на невероятные жертвы за последние 18 месяцев. Я знаю, через что им пришлось пройти: люди не могли оплакивать своих родных, жить так, как им хочется, и заниматься любимым делом, – отметил Джонсон.

Тогда, в 2020 году, премьер отдыхал с 40 сотрудниками в саду на Даунинг-стрит после того, как его частный секретарь Мартин Рейнольдс разослал всем приглашения и призвал “приносить собственную выпивку”.

Спикер Джонсона неоднократно отказывался комментировать детали этого инцидента.

Сегодня Джонсон предстал перед парламентом.

Газеты, в частности те, которые обычно очень благосклонно относятся к Джонсону, предупреждали, что если проблема не будет решена, его позиция у власти может стать шаткой.