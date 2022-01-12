Заместитель государственного секретаря США Виктории Нуланд заявила, что Москва подготовила для Украины сценарии внутренней диверсии. Об этом она сказала во время пресс-брифинга.

Нуланд напомнила, что именно Россия создала кризис для Украины, и что именно Россия, а не Украина, является агрессором.

— Это Россия сосредоточила 100 000 военнослужащих у границ Украины. Это Россия подготовила для Украины варианты внутренней диверсии, дестабилизации и провокаций. И это Россия распространяет дезинформацию и ложь об Украине, о Соединенных Штатах и ​​о НАТО, чтобы оправдать свои действия, — заявила Нуланд.

Она отметила, что Россия вместо того, чтобы бороться с эпидемией коронавируса, оправдывается перед своим народом, почему она разжигает потенциально очень кровавый и дорогостоящий конфликт.

— Конфликт сейчас никому не нужен, и меньше всего России, — подчеркнула Виктория Нуланд.

Замгоссекретаря подчеркнула, что НАТО не представляет угрозы для России, если Кремль не решил представлять угрозу для НАТО.

Напомним, что на 12 января запланировано заседание Совета НАТО – Россия. Участники должны обсудить европейскую безопасность и наращивание войск РФ у границ Украины.

Накануне, замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что перед РФ стоит серьезный выбор – выбрать путь дипломатии и диалога или искать конфронтации и ждать массовых последствий.

Источник: Госдепартамент США