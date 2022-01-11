Группа республиканцев-членов Палаты представителей Конгресса США подготовила законопроект, направленный на поддержку Украины. Этот документ, в частности, объявляет наше государство страной “НАТО-плюс”.

Как объяснили авторы законопроекта, документ поможет увеличить финансирование военной летальной помощи Украине.

– У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы. Однако администрация Джо Байдена слишком медлила с отправкой дополнительной военной помощи Украине и капитулировала относительно газопровода Северный поток-2. Этот законопроект решительно отвергает такую модель слабости, которая опасно взбодрила Путина, и немедленно оказывает Украине необходимую поддержку, чтобы Кремль понял, что дальнейшее вторжение в Украину будет стоить слишком дорого, — отметил главный инициатор документа, ведущий республиканец в комитете Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол.

Он добавил, что Кремль должен понять: американский Конгресс не поддержит возобновление сферы влияния РФ, а также не допустит отказа от Украины и других союзников и партнеров по НАТО в Европе.

Соавторами законопроекта также стали республиканцы-члены Палаты представителей: Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.

Законопроект предусматривает:

1. Существенное и немедленное увеличение военной поддержки Вооруженных сил Украины в условиях российской агрессии, включая финансирование на вооружение и обучение.

2. Предоставление Украине статуса страны “НАТО-плюс”. Это обеспечит оперативное рассмотрение Вашингтоном вопросов о продаже нашему государству ряда товаров и услуг оборонного назначения.

3. Ужесточение санкций в отношении российского газопровода Северный поток-2 как такого, что призван подорвать позиции Украины и угрожает энергетической безопасности Европы.

4. Введение усиленного надзора Конгресса США за использованием администрацией президента Джо Байдена санкций в отношении России. Так, предлагается предоставить Конгрессу право вето на снятие более широкого круга санкций против РФ, в том числе связанных с газопроводом Северный поток-2.

5. Введение дипломатических и военных средств сдерживания российской агрессии. Так, предлагается:

• подтвердить декларацию Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, в которой были поддержаны стремления Украины и Грузии к членству в Альянсе;

• отвергнуть предложения РФ о моратории на размещение в Европе наземных ракет средней дальности;

• призвать администрацию президента Байдена как можно скорее назначить нового посла США в Украине;

• США должны официально определить, является ли Россия государством-спонсором терроризма;

• ограничить риски безопасности, связанные с американо-российским военным сотрудничеством.

6. Подтверждение политики США относительно непреклонной преданности суверенитету Украины.

7. Выделение 155 млн долларов для Радио Свободная Европа/Радио Свобода для борьбы с российской дезинформацией в странах бывшего СССР в 2022 году.

– Этот законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается перед дестабилизирующим наращиванием военной мощи России внутри и у ее границ, — подчеркивают авторы законопроекта.

Как объяснил соавтор законопроекта Майк Роджерс, документ существенно увеличит финансирование поставок летальной военной помощи Украине (в частности, противовоздушного и противокорабельного вооружения для сдерживания агрессии РФ).

– Он также дает понять, что требования Путина, такие как вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе, неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США, — добавил он.

Накануне в Женеве состоялись переговоры между делегациями США и России, которые длились около 8 часов. Темой рассмотрения, в частности, были требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности (среди них – ультиматум не пускать Украину в НАТО).

По итогам переговоров в делегации объявили, что требуют четких гарантий, что Украина и Грузия никогда не войдут в состав Альянса.

В то же время заместитель госсекретаря США Венди Шерман назвала требования РФ неприемлемыми и подчеркнула, что принцип “открытых дверей” НАТО не подлежит обсуждению.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заверил, что Альянс не согласится на компромиссы по членству Украины.

Источник: House Foreign Affairs Committee Republicans