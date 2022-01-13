13 января возобновил работу международный аэропорт Алматы.

Первые рейсы отправились по маршруту Алматы – Нур-Султан, отмечают в комитете гражданской авиации.

Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 08.00 до 21.00 в соответствии с расписанием полетов авиакомпании.

Аэропорт Алматы протестующие захватили 5 января.

Уже вечером вице-мер города Ержан Бабакумаров заявил о старте антитеррористической операции в Алматы для подавления массовых акций протеста в стране и освобождении аэропорта.

После этого дата возобновления работы аэропорта несколько раз смещалась.

Аэропорт Алматы возобновил работу / 5 фотографий

Сначала сообщалось, что аэропорт не будет работать минимум до 9 января. Потом дату подвинули еще на сутки.

Напомним, что масштабные протесты в Казахстане вспыхнули 2 января из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа.

Источник: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

Фото: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана