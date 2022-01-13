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Аэропорт Алматы возобновил работу

Татьяна Забожко редактор ленты
Аеропорт Алмати 13 січня 2022

13 января возобновил работу международный аэропорт Алматы.

Первые рейсы отправились по маршруту Алматы – Нур-Султан, отмечают в комитете гражданской авиации.

Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 08.00 до 21.00 в соответствии с расписанием полетов авиакомпании.

Аэропорт Алматы протестующие захватили 5 января.

Уже вечером вице-мер города Ержан Бабакумаров заявил о старте антитеррористической операции в Алматы для подавления массовых акций протеста в стране и освобождении аэропорта.

После этого дата возобновления работы аэропорта несколько раз смещалась.

Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аеропорт Алмати 13 січня 2022
Аэропорт Алматы возобновил работу / 5 фотографий

Сначала сообщалось, что аэропорт не будет работать минимум до 9 января. Потом дату подвинули еще на сутки.

Напомним, что масштабные протесты в Казахстане вспыхнули 2 января из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа.

Источник: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

Фото: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

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