Аэропорт Алматы возобновил работу

13 января возобновил работу международный аэропорт Алматы.
Первые рейсы отправились по маршруту Алматы – Нур-Султан, отмечают в комитете гражданской авиации.
Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 08.00 до 21.00 в соответствии с расписанием полетов авиакомпании.
Аэропорт Алматы протестующие захватили 5 января.
Уже вечером вице-мер города Ержан Бабакумаров заявил о старте антитеррористической операции в Алматы для подавления массовых акций протеста в стране и освобождении аэропорта.
После этого дата возобновления работы аэропорта несколько раз смещалась.
Сначала сообщалось, что аэропорт не будет работать минимум до 9 января. Потом дату подвинули еще на сутки.
Напомним, что масштабные протесты в Казахстане вспыхнули 2 января из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа.
Источник: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана
Фото: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана