От России не звучало обещаний о деэскалации ситуации на границах Украины — Шерман

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман убеждена, что Америка и НАТО готовы продолжать диалог с Российской Федерацией в обмен на безопасность.

На пресс-конференции она предложила России выбрать между деэскалацией ситуации на границах Украины с дипломатией и конфронтацией с последствиями.

По мнению Шермана, союзники выразили надежду, что Российская Федерация сделает выбор в пользу мира и безопасности.

Заместитель госсекретаря США отметила, что Россия не отвергла на встрече с НАТО идею о дальнейших консультациях и попросила время на оценку предложения, что свидетельствует о возможном позитивном развитии событий.

По итогам совета НАТО-Россия она добавила, что от России не звучало ни обещаний о деэскалации ситуации возле украинских границ, ни возражений по поводу такой возможности.

Границы Украины

В ноябре 2021 года в СМИ появились публикации о наращивании войск России возле границ Украины. Эту информацию впоследствии подтвердила американская разведка.

Ряд официальных лиц призывают Россию ослабить напряженность на границах и прекратить войну на Донбассе, которая продолжается уже восемь лет.