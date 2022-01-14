Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит присутствие своих войск на восточном фланге, если Россия все же решиться на вторжение в Украину. Об этом генсек сказал в эфире программы 1-го Польского радио.

Глава Североатлантического альянса добавил, что эти слова были сказаны представителям Кремля во время заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе позавчера.

— Мы дали понять России, что нам, конечно, придется серьезно подумать об увеличении нашего присутствия в восточной части Альянса, если Россия снова применит силу против суверенного государства — Украины, — заявил Столтенберг.

Он напомнил, что после 2014 года НАТО приняло решение максимально усилить свою коллективную оборону в Европе, в том числе — на территории Польши.

— Вторгнувшись в Украину, Россия увеличила численность войск НАТО на своей границе. Это был сигнал о том, что мы отразим любое нападение на любого из наших союзников, — подчеркнул Йенс Столтенберг.

После оккупации Крыма и вторжения РФ на восток Украины Североатлантический альянс направил в Польшу, Эстонию, Литву и Латвию четыре многонациональных батальона по 1000 солдат на каждую страну.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре обсудили наращивание российских войск вокруг Украины. По словам Столтенберга, в НАТО всегда готовы делать все, что необходимо для защиты своих союзников.

В то же время он заявил, что Североатлантический альянс готов к дальнейшему диалогу с Россией.

Источник: Polskie Radio24