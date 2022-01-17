РФ лжет о якобы агрессии со стороны НАТО — министр обороны Британии

Со стороны России звучат ложные утверждения о якобы агрессии НАТО. Это делают, чтобы оправдать военные действия вокруг Украины и на ее территории.

Такое мнение высказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, президент РФ Владимир Путин использует избирательную и искаженную аргументацию, чтобы представить НАТО как угрозу.

— Мы все должны волноваться, потому что из-под пера президента Путина вышло эссе на 7 тыс. слов, в котором этнонационализм находится в центре его амбиций (в июле 2021 года Путин написал статью об Украине и “историческом единстве” украинцев с россиянами, — Ред.). Он предоставляет искаженную и избирательную аргументацию, чтобы оправдать в лучшем случае подчинение Украины и, в худшем случае, насильственное объединение этой суверенной страны, — отметил Уоллес.

Министр обороны Великобритании добавил, что британское правительство не конфликтует с Россией и российским народом. Он только не согласен со злонамеренной деятельностью Кремля.

Ранее в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что вторжение в Украину станет ошибкой для России и будет иметь для Москвы серьезные последствия.

В Лондоне заверили, что тесно сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы дать понять России, что ее кампания по дестабилизации демократических стран-соседей является неприемлемой.