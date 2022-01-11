Если Россия таки решится на военное вторжение в Украину, это станет ее большой стратегической ошибкой и будет иметь для Москвы серьезные последствия.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании, обнародованном по итогам переговоров между США и Россией в Женеве.

– Мы солидарны с нашими союзниками и партнерами в осуждении угрожающего поведения России, и мы будем требовать от РФ выполнения ее обязательств в рамках Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума и Минских соглашений. Любое военное вторжение в Украину было бы огромной стратегической ошибкой с серьезными последствиями, — отмечается в заявлении.

В Лондоне заверили, что тесно сотрудничают с союзниками и партнерами (в том числе с США), чтобы дать понять Москве, что ее кампания по дестабилизации демократических стран-соседей неприемлема.

В британском МИД подчеркивают, что Россия должна прекратить агрессивные действия и продвигаться по дипломатическому пути.

В ведомстве напомнили, что уже в эту среду, 12 января, состоится заседание Совета НАТО-РФ. На нем Великобритания вместе с союзниками планирует предупредить Москву, что наращивание ею войск вблизи границ Украины абсолютно неприемлемо.

Как известно, накануне в Женеве (Швейцария) прошли двусторонние переговоры между делегациями США и России. Они длились 7,5 часов.

Среди тем переговоров были требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности. Речь идет, в частности, об ультиматуме не давать Украине членство в НАТО и о требовании сократить присутствие американских войск в Восточной Европе.

По итогам переговоров в российской делегации подтвердили, что требуют гарантий, что Украина и Грузия никогда не станут членами Альянса. Кроме того, Москва хочет, чтобы Альянс вернулся на рубежи 1997 года.

В то же время заместитель госсекретаря США Венди Шерман подчеркнула, что принцип “открытых дверей” НАТО для любой страны не подлежит обсуждению, и требования РФ неприемлемы. Шерман также отметила, что в ходе переговоров представители делегации РФ не дали прямого ответа, готова ли Москва к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

Источник: МИД Великобритании