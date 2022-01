Заявления России относительно угроз со стороны НАТО абсурдны, ведь этот военно-политический союз имеет оборонное назначение. И не Альянс осуществлял вторжение на территорию других государств, в частности, в Украину и Грузию.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Берлине с речью, посвященной кризису вокруг Украины.

Он отметил, что у НАТО нет каких-либо агрессивных намерений в отношении Российской Федерации.

Госсекретарь США также отверг утверждение Москвы, что НАТО якобы окружает Россию со всех сторон. По словам Блинкена, на самом деле только 6% границ РФ граничат со странами-членами Альянса.

Опроверг он и утверждение России, что НАТО размещает ракеты вблизи ее границ. Госсекретарь США отметил, что все происходит наоборот, и именно Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Блинкен напомнил, что в 1975 году страны мира (среди которых был СССР) подписали Хельсинкские соглашения. Этот документ закреплял принципы взаимоотношений между государствами: уважения национального суверенитета, нерушимости границ, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других стран.

По словам Блинкена, РФ также не ставит в известность НАТО и ОБСЕ о проведении крупных военных учений, что предусмотрено международными соглашениями.

Кроме того, Москва нарушила Будапештский меморандум 1994 года. Тогда Украина отказалась от третьего по размеру ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности и нерушимости границ. Среди подписантов была и Россия, войска которой в 2014 году вторглись в наше государство.

В связи с этим Блинкен заявил, что США готовы обсуждать с РФ проблемные вопросы, однако не будут отказываться от базовых принципов.

Live now! @SecBlinken delivers remarks on the crisis in Ukraine from Berlin, Germany. https://t.co/Ef3Mip5pej

— Department of State (@StateDept) January 20, 2022