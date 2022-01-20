Миллионеры-патриоты попросили повысить налоги богатым

Более 100 богатых жителей Соединенных Штатов Америки, Канады и стран Европы призвали повысить налоги богатым.

Об этом говорится в открытом письме организации Миллионеры-патриоты, основанной в 2010 году и выступающей за реформы налогового кодекса. В нее входят сотни состоятельных людей с годовым доходом свыше $1 млн и/или владеющих активами стоимостью более чем в $5 млн.

Свое письмо они адресовали участникам Давосского экономического форума, проведение которого запланировано в онлайн-режиме 17-21 января.

Среди подписавшихся внучатая племянница и наследница Уолта Диснея Эбигейл Дисней и ее брат Тим, а также венчурный капиталист и один из первых инвесторов Amazon Ник Ганавер.

— Основа сильной демократии – справедливая налоговая система… Как миллионеры мы знаем, что действующая система несправедлива. Большинство из нас может сказать, что пока последние два года мир переживал огромные страдания, наше благосостояние росло во время пандемии. Но мало кто из нас может честно сказать, что платит справедливую часть налогов, — говорится в письме.

По данным благотворительной организации Oxfam, с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года десять самых богатых людей мира удвоили свое состояние с $700 млн до $1,5 трлн. За этот же период доходы 99% людей сократились и более 160 млн человек оказались за чертой бедности.

Источник: Миллионеры-патриоты