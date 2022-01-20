Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину 3 февраля, в день 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

Ожидается, что Эрдоган прибудет в сопровождении большой делегации.

В этот день он пообщается с глазу на глаз с президентом Украины Владимиром Зеленским и проведет вместе с украинским коллегой 10-е заседание стратегического совета высокого уровня.

После этого стороны подпишут оборонно-ориентированные соглашения и меморандумы о взаимопонимании по согласованным вопросам.

Напомним, что накануне лидер Турции назвал нереалистичным сценарий вторжения регулярных войск России в Украину, потому что последняя является сильным государством.

А его представитель Ибрагим Калын заявил, что президент Турции в очередной раз предлагает Киеву и Москве посредничество в разрешении вооруженного конфликта.

По словам прес-секретаря, Турция готова сыграть роль в деэскалации напряженности между Украиной и РФ.

Встречу трех лидеров Эрдоган предложил провести в формате с глазу на глаз на территории Турции.

Наладить связь между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным Эрдоган уже предлагал и в начале декабря, и в конце ноября.

Источник: CNN Türk