Эрдоган назвал нереалистичным сценарий вторжения России в Украину

Сценарий вторжения регулярных войск России в Украину является нереалистичным.
Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в беседе с журналистами 18 января.
— Российское вторжение в Украину не является реалистичным, — сказал турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что Украина — не обычная страна, а сильное государство, добавив, что прежде, чем предпринимать подобные действия в отношении Украины, в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри самой России.
По мнению турецкого лидера, что из современной политической повестки дня необходимо полностью исключить сценарии войны.
Он также добавил, что в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому. Как пример, турецкий президент привел оккупацию украинского Крыма Россией в 2014 году.
— В ходе каждой беседы с Путиным я заявляю, что Турция против оккупации Крыма. Эту же позицию доводит до российской стороны внешнеполитическое ведомство Турции. То есть позиция Турции по этому вопросу однозначна, — сказал Эрдоган.
Президент Турции добавил, что намерен обсудить ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который буквально накануне находился в Киеве.
— Я поговорю с Ильхамом Алиевым. Безусловно, важно обсудить эти вопросы с Путиным. Потому что эти регионы уже не могут нести нагрузку новой войны. Это было бы неправильно, — заявил Реджеп Эрдоган.
Роль Анкары в отношениях Киева и Москвы
Власти Турции уже выражали обеспокоенность из-за напряжения в отношениях России и Украины. Со стороны официальной Анкары ранее звучали заявления, что Турция готова сыграть роль в деэскалации ситуации. Это не первое заявление Турции о готовности стать посредником.
В конце прошлого года турецкий президент дважды говорил, что Турция готова принять участие в налаживании диалога между Россией и Украиной. Подобные заявления звучали и весной 2021 года, когда Анкара призывала стороны как можно быстрее закончить войну на Донбассе.
Согласно заявлениям Турции, она готова организовать прямой контакт между российским президентом Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: Anadolu