Эрдоган назвал нереалистичным сценарий вторжения России в Украину

Сценарий вторжения регулярных войск России в Украину является нереалистичным.

Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в беседе с журналистами 18 января.

— Российское вторжение в Украину не является реалистичным, — сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Украина — не обычная страна, а сильное государство, добавив, что прежде, чем предпринимать подобные действия в отношении Украины, в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри самой России.

По мнению турецкого лидера, что из современной политической повестки дня необходимо полностью исключить сценарии войны.

Он также добавил, что в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому. Как пример, турецкий президент привел оккупацию украинского Крыма Россией в 2014 году.

— В ходе каждой беседы с Путиным я заявляю, что Турция против оккупации Крыма. Эту же позицию доводит до российской стороны внешнеполитическое ведомство Турции. То есть позиция Турции по этому вопросу однозначна, — сказал Эрдоган.

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Президент Турции добавил, что намерен обсудить ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который буквально накануне находился в Киеве.

— Я поговорю с Ильхамом Алиевым. Безусловно, важно обсудить эти вопросы с Путиным. Потому что эти регионы уже не могут нести нагрузку новой войны. Это было бы неправильно, — заявил Реджеп Эрдоган.

Роль Анкары в отношениях Киева и Москвы

Власти Турции уже выражали обеспокоенность из-за напряжения в отношениях России и Украины. Со стороны официальной Анкары ранее звучали заявления, что Турция готова сыграть роль в деэскалации ситуации. Это не первое заявление Турции о готовности стать посредником.