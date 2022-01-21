Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Против агрессии РФ: Британия усилит воинский контингент в соседних с Украиной странах

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Против агрессии РФ: Британия усилит воинский контингент в соседних с Украиной странах

Министерство обороны Великобритании может направить в соседние с Украиной страны, которые входят в НАТО, несколько сотен военных.

По словам источников в оборонном ведомстве, такие меры могут быть приняты для сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации.

Планы Британии были раскрыты после заявления министра иностранных дел страны Лиз Трасс о том, что президент РФ Владимир Путин должен пресечь вторжение в Украину, которое может привести к затяжному кризису.

Она призвала Москву приступить к переговорам по поводу наращивания российских сил на границе с Украиной.

Как отметили источники в Минобороны, Соединенное Королевство может отправить в страны Балтии и Польшу дополнительные силы.

Читайте
Запад слаб и разделен, Россия агрессивна и решительна – иноСМИ о позиции Украины

Между тем в Украине уже находятся три десятка военных из элитных подразделений Великобритании, которые были отправлены для того, чтобы научить украинцев обращению с противотанковыми ракетами.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможности выделения Украине большего количества оружия.

Его слова были связаны с тем, что РФ стянула 127 тыс. военнослужащих к украинской границе с танками и другим оружием.

В ответ Москва обвинила Соединенное Королевство в том, что оно якобы наращивает своими действиями напряженность в регионе.

Источник: The Times

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка