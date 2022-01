Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России есть план молниеносной войны против Украины, включая наступление на Киев.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, ссылаясь на данные британской разведки.

Джонсон предупредил РФ, что вторжение в Украину “будет катастрофой”, а также “болезненным, насильственным и кровавым делом”.

По словам политика, ситуация сейчас выглядит “достаточно мрачно”, однако война не является неизбежной.

По его словам, Великобритания “возглавляет создание пакета экономических санкций” против РФ, а также снабжает Украину оборонным оружием.

Следует отметить, что в понедельник, 24 января, президент США Джо Байден, европейские лидеры и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры в формате видеоконференции. В переговорах приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда и британский премьер Борис Джонсон.

Они согласовали план действий на случай вторжения российских войск в Украину.

При этом участники встречи согласились, что нынешнюю напряженную ситуацию следует решать дипломатическим путем. Они обязались продолжать консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами, в частности, сотрудничать с ЕС, НАТО и ОБСЕ.

Great meeting with @POTUS on European security with #NATO leaders @EmmanuelMacron, @OlafScholz, Mario Draghi, @AndrzejDuda, @BorisJohnson & our #EU partners @eucopresident & @vonderleyen. We agree that any further aggression by #Russia against #Ukraine will have severe costs. pic.twitter.com/r7wx0Xln4X

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 24, 2022