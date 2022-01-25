Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России есть план молниеносной войны против Украины, включая наступление на Киев.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, ссылаясь на данные британской разведки.

Джонсон предупредил РФ, что вторжение в Украину “будет катастрофой”, а также “болезненным, насильственным и кровавым делом”.

– Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находятся 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может захватить Киев, это то, что все могут увидеть. Мы должны дать четко понять Кремлю, России, что это будет катастрофический шаг, — подчеркнул Джонсон.

По словам политика, ситуация сейчас выглядит “достаточно мрачно”, однако война не является неизбежной.

– Я думаю, очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может быть новая Чечня, – сообщил Джонсон журналистам.

По его словам, Великобритания “возглавляет создание пакета экономических санкций” против РФ, а также снабжает Украину оборонным оружием.

Согласование плана действий

Следует отметить, что в понедельник, 24 января, президент США Джо Байден, европейские лидеры и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры в формате видеоконференции. В переговорах приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда и британский премьер Борис Джонсон.

Они согласовали план действий на случай вторжения российских войск в Украину.

– Лидеры обсудили совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая подготовку к наложению на Россию масштабных санкций и серьезных экономических затрат за такие действия, а также по укреплению безопасности на восточном фланге НАТО, — проинформировали в Белом доме по итогам переговоров.

При этом участники встречи согласились, что нынешнюю напряженную ситуацию следует решать дипломатическим путем. Они обязались продолжать консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами, в частности, сотрудничать с ЕС, НАТО и ОБСЕ.

Джо Байден по итогам переговоров заявил о “полном единогласии с европейскими лидерами”.

А по информации пресс-службы британского премьера, западные лидеры согласились с тем, что в случае дальнейшего российского вторжения нужно принять “быстрые карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций”.

Между тем в НАТО решили увеличить военное присутствие в Восточной Европе из-за угрозы нового вторжения РФ в Украину.

Пентагон же перевел в режим повышенной готовности около 8,5 тыс. американских военных, которых в случае необходимости могут перебросить в Европу для усиления НАТО.

Источник: BBC, The White House