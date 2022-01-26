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Факты / Мир / Мировые новости

Для сдерживания РФ: Блинкен провел переговоры с Трасс

Татьяна Забожко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс из-за наращивания военных сил России вблизи Украины.

В частности, стороны подвели итоги последних мер, направленных на сдерживание агрессии Российской Федерации.

– Соединенные Штаты и Великобритания координируют действия друг с другом, а также с НАТО, европейскими союзниками и партнерами, чтобы поощрять Россию к деэскалации напряженности и перехода на путь дипломатии, – говорится в сообщении Госдепа.

Кроме того, госсекретарь и министр МИД Великобритании обсудили противостояние экономическому давлению со стороны Китая и пути для успешного завершения переговоров с Ираном по взаимному возвращению к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий.

Напомним, что 21 января министр иностранных дел Великобритании предупредила Российскую Федерацию о том, что Украина будет защищать свою территорию в случае нападения.

Элизабет Трасс подчеркнула, что Украина готова сопротивляться, если Москва решит применить вооруженную агрессию.

По ее убеждению, Кремль не выучил уроки истории, потому что Украина – гордая страна с длительной историей, которая неоднократно сталкивалась с вторжениями и пережила страшный Голодомор.

Источник: U.S. Department of State

Фото: Getty Images

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