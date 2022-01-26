Вместо Минска: Турция предложила Стамбул в качестве места проведения заседаний ТКГ

Турция официально предложила город Стамбул для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом вечером 26 января заявил спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Кинунен.

– За это (решение – Ред.) я выражаю свою признательность Турции. Я проинформировал участников дискуссий о возможности вернуться к личным встречам. Я убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность наших дискуссий, – заявил посол.

Отметим, что инициатива по перенесению переговоров в Турцию принадлежит именно Микко Кинунену.

С начала пандемии все заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе проходили в онлайн-режиме. До этого площадкой для заседаний была столица Беларуси – Минск.