Отключение света 20 ноября: где будут действовать ограничения и сколько очередейДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В пятницу, 20 ноября, в части областей в течение суток будут действовать графики почасового отключения электроэнергии. Для промышленных потребителей будут введены графики ограничения мощности.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света 20 ноября
Меры ограничения электроснабжения будут применяться из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.
В частности, завтра для промышленности будут действовать графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей графики почасовых отключений от 0,5 до 3 очередей.
Бригады энергетиков продолжают круглосуточно восстанавливать поврежденное оборудование и электросети, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение украинцам.
Укрэнерго советует потребителям проверять актуальную информацию о времени и продолжительности отключений на официальных страницах своих операторов системы распределения.
Ранее в Минэнерго сообщили, что с сентября российские оккупанты нанесли более тысячи ударов по украинской энергетической инфраструктуре. В основном враг гнал по высоковольтным подстанциям.
Напомним, что 17 ноября в Днепропетровской области по меньшей мере 700 тыс. семей остались без света после утренней российской атаки на энергетическую инфраструктуру.