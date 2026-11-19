В декабре курс евро к гривне будет зависеть не только от ситуации на украинском валютном рынке, но и от соотношения европейской и американской валют на международных площадках. Поэтому даже при относительной стабильности доллара в Украине стоимость евро может меняться.

Что будет с курсом евро в декабре 2026 года, какие факторы будут влиять на него и сколько будет стоить европейская валюта в конце года, Факты ICTV расспросили вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

От чего будет зависеть курс евро в декабре

В декабре ситуация на украинском валютном рынке во многом будет зависеть не только от внутренних экономических обстоятельств, но и от соотношения двух ведущих мировых валют — доллара и евро. Причем именно изменения на международном рынке могут стать определяющими для курса евро к гривне в декабре.

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— В отличие от доллара, курс которого к гривне формируется прежде всего под влиянием внутреннего спроса и предложения при активном участии Национального банка, евро имеет своеобразную “двойную зависимость”. Его стоимость определяется как ситуацией на украинском валютном рынке, так и соотношением евро к доллару на международных торговых площадках, — рассказал эксперт.

Механизм достаточно простой: официальный курс евро к гривне рассчитывается через кросс-курс, то есть на основе курса гривны к доллару и международного соотношения EUR/USD.

Это означает, что даже при относительно стабильном курсе доллара в Украине евро может заметно менять свою стоимость. И наоборот, некоторое ослабление гривны к доллару не обязательно приведет к пропорциональному росту курса европейской валюты.

Именно поэтому оценивать декабрьские перспективы евро исключительно через внутренние украинские факторы было бы ошибкой.

Что будет с курсом евро в декабре 2026 года

Одним из ключевых сигналов для рынка стало укрепление доллара на международных площадках. Не исключено, что в декабре соотношение EUR/USD может снизиться до 1,08. И хотя такой сценарий не гарантирован, он свидетельствует о потенциале дальнейшего укрепления американской валюты относительно европейской.

Важную роль в этих процессах будет играть монетарная политика Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Прежде всего речь идет о разнице процентных ставок, которая напрямую влияет на инвестиционную привлекательность долларовых и евровых активов.

Если доходность финансовых инструментов в долларах выше, международные инвесторы могут отдавать предпочтение американской валюте. Рост спроса на долларовые активы, в свою очередь, создает предпосылки для укрепления доллара и соответствующего ослабления евро.

Ожидания будущих решений ФРС и ЕЦБ иногда влияют на валютный рынок не меньше, чем сами решения. Поэтому декабрь может стать периодом довольно чувствительной реакции мировых валют на любые сигналы относительно дальнейшей монетарной политики.

Как ситуация в Украине будет влиять на стоимость евро в декабре

Для украинского рынка это создает интересную ситуацию, поскольку внутренние и внешние курсовые факторы могут действовать в противоположных направлениях.

С одной стороны, сезонное увеличение валютного спроса, бюджетные выплаты, активизация импортеров и военные риски могут создавать дополнительное давление на гривну. С другой — вероятное ослабление евро относительно доллара способно частично или даже полностью компенсировать это влияние на курс европейской валюты.

Для наглядности можно рассмотреть условный пример. Если курс доллара составит 45,5 грн, а международное соотношение EUR/USD будет находиться на уровне 1,10, расчетный курс евро составит около 50,05 грн. В то же время при том же курсе доллара, но соотношении 1,08, евро будет стоить примерно 49,14 грн.

Таким образом, только изменение мирового соотношения двух валют может привести почти к гривневой разнице в стоимости евро без каких-либо изменений курса доллара к гривне.

Фактические курсы покупки и продажи евро в банках и обменниках могут отличаться от расчетного показателя из-за рыночных спредов и особенностей наличного спроса.

Важно учитывать и роль Национального банка. Благодаря режиму управляемой гибкости и валютным интервенциям регулятор имеет возможности для сглаживания чрезмерных колебаний гривны к доллару. А относительная предсказуемость этого курса, в свою очередь, может снижать риски резких изменений стоимости евро, вызванных внутренними факторами.

Поэтому при условии сохранения достаточной курсовой стабильности гривны к доллару именно мировое соотношение EUR/USD может оказаться главным источником декабрьских колебаний евро в Украине.

Стоит ли покупать евро в декабре

Отдельный вопрос — как в этих обстоятельствах действовать гражданам, которые планируют покупку валюты или ищут инструменты для сохранения сбережений.

— По моему мнению, главным критерием должна оставаться не надежда на краткосрочную курсовую выгоду, а конкретная финансовая цель, — рассказал эксперт.

Сейчас гривневые инструменты сбережений, в частности срочные депозиты, предлагают значительно более высокие номинальные процентные ставки, чем валютные вклады. В то же время среди валютных инструментов долларовые активы по многим предложениям также имеют определенное преимущество по доходности перед евровыми.

Поэтому покупка евро исключительно в расчете на его подорожание не является безусловно выгодной стратегией. Тем более если учитывать вероятность дальнейшего укрепления доллара на мировом рынке.

Другое дело, когда человек планирует конкретные расходы в евро, в частности на обучение, путешествие, покупку товаров или другие финансовые обязательства. В таком случае целесообразно постепенно формировать необходимую сумму, не пытаясь угадать самый выгодный день для покупки валюты.

Ведь валютный рынок — не место для эмоциональных решений. Попытка догнать курс, который уже “оторвался” на корпус вперед, зачастую оборачивается покупкой валюты на локальном пике.

Прогноз курса евро в декабре 2026 года

По мнению Мамедова, в декабре евро останется под влиянием двух мощных сил: внутренней стабильности гривны и внешней конкуренции между долларом и европейской валютой. И именно соотношение этих факторов будет определять его фактическую стоимость.

Поэтому главный ориентир для граждан — не курсовые предположения, а собственные финансовые потребности. Ведь задача сбережений заключается не в том, чтобы угадать следующее движение валютного рынка, а в том, чтобы обеспечить сохранность средств и возможность воспользоваться ими тогда, когда возникнет необходимость.

Согласно предварительному прогнозу Сергея Мамедова, в декабре курс евро в Украине может колебаться в пределах 49-52 грн. Нижняя граница этого коридора будет более вероятной при условии дальнейшего укрепления доллара на мировых рынках и снижения соотношения EUR/USD до 1,08.

В то же время усиление внутреннего валютного спроса, некоторое ослабление гривны к доллару или восстановление позиций евро на международном рынке могут приблизить его стоимость к верхней границе прогноза. При этом даже при наличии нескольких факторов курсового давления оснований ожидать неконтролируемого подорожания европейской валюты пока нет.

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