Наращивание военных сил является признаком слабости РФ – премьер Норвегии

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, чья страна граничит с Россией и является членом-основателем НАТО, заявил в интервью Associated Press, что считает “признаком слабости” то, что президент РФ Владимир Путин вынужден выражать политические взгляды Москвы путем военного наращивания.

По словам Стере, важные для людей вопросы обсуждают за столом переговоров, а не путем “таких военных демонстраций”, преследуя интересы России “на языке оружия“.

Он сказал, что считает, что требование Путина о “гарантиях безопасности”, в том числе о том, что НАТО никогда не примет к членам Украину и другие бывшие советские страны, является результатом потери каналов связи и диалога после холодной войны.

— Таким образом, между странами, нуждающимися в взаимодействии, возникло больше вражды и деструктивных отношений, – сказал Стере.

Кремль неоднократно отрицал, что планирует вторгнуться в Украину. Но США и их союзники из НАТО озабочены тем, что Россия разместила около 100 тыс. военнослужащих вблизи границ Украины и начнет серию масштабных военных учений.

Премьер-министр Норвегии сказал, что его страна видит это наращивание, когда часть российского Северного флота “плывет вдоль побережья Норвегии”.

— Для меня с политической точки зрения это признак слабости, — сказал Стере.

Хотя Украина не является членом НАТО и, следовательно, не подпадает под ее “зонтик” коллективной обороны, Стере сказал:

— Европа и Запад должны ясно осознать, что если в эти дни в Европе будет нарушение границы современного государства, будет реакция, — добавил он.

Европа и Запад должны вести и продолжать переговоры, сказал он, указывая на диалоги США и НАТО с Россией.