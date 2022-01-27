Елисейский дворец опубликовал Декларацию советников Нормандского формата

Елисейский дворец опубликовал Декларацию советников глав государств и стран-участниц Нормандского формата, обнародованную на сайте президента Франции.

В документе отметили, что 26 января 2022 года в Париже состоялась встреча советников Нормандской четверки с участием представителей Министерств иностранных дел.

— Минские соглашения – основа для работы Нормандского формата. Стороны остаются привержены смягчению текущих разногласий в будущей работе. Они поддерживают безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по режиму прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам, связанным с выполнением Минских договоренностей, — говорится в декларации.

Четверо советников обсудили важность Трехсторонней контактной группы и ее работы для активизации деятельности с целью быстрого прогресса в имплементации Минских договоренностей.

Советники лидеров Нормандской четверки договорились о повторной встрече, которая должна состоятся через две недели в Берлине.

Фото: Елисейский дворец