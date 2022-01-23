Признание Россией “ЛДНР” будет означать ее выход из Минских договоренностей — Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что признание Российской Федерацией так называемых “ЛНР” и “ДНР” будет означать выход Москвы из Минских договоренностей.

По мнению министра, ответственность за ситуацию на границах Украины и будущее исполнение договоренностей несет Россия. Кулеба убежден, что это бесспорный факт.

– Россия является стороной конфликта. Она должна выполнять часть Минских договоренностей, начиная с части безопасности, — уверен глава МИД.

Украина сделала все, чтобы укрепить связи с временно оккупированными территориями и живущими в этом регионе украинцами, отметил Кулеба.

В середине января в Государственную думу России внесли проект по обращению к президенту РФ с просьбой признать так называемые “ЛНР” и “ДНР”.

Кулеба подверг критике обвинения со стороны РФ в том, что Украина якобы нарушает Минские договоренности. Глава МИД заявил, что для мира картинка абсолютно четкая и очевидная, поскольку война на Донбассе продолжается именно из-за России.