Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудил с главой Министерства иностранных дел Польши Збигневом Рау вопросы взаимодействия двух стран, безопасности на восточном фланге НАТО и приверженности защите Украины на фоне российской агрессии.

Встреча сторон состоялась в Вашингтоне в рамках Стратегического диалога США – Польша, говорится на официальном сайте Госдепартамента Америки.

– Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Рау обсудили безопасность и региональные вопросы. Речь идет также о совместной приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне наращивания военных сил России, — сообщили в ведомстве.

Энтони Блинкен поблагодарил Польшу за лидерство на восточном фланге НАТО и подтвердил необходимость развития двусторонних отношений.

Поддержка США

Америка активно поддерживает Украину на фоне агрессии России. В частности, Сенат США согласовал основную часть законопроекта о введении санкций против Российской Федерации, если она нападет на Украину.

Между политическими силами США до сих пор продолжаются разногласия по вопросу, когда необходимо проводить ограничительные меры – до вероятного вторжения России или после.