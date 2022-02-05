Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Говорили о приверженности суверенитету Украины: Блинкен встретился с главой МИД Польши

Юля Захарченко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудил с главой Министерства иностранных дел Польши Збигневом Рау вопросы взаимодействия двух стран, безопасности на восточном фланге НАТО и приверженности защите Украины на фоне российской агрессии.

Встреча сторон состоялась в Вашингтоне в рамках Стратегического диалога США – Польша, говорится на официальном сайте Госдепартамента Америки.

Збігнєв Рау

Збигнев Рау. Фото: Depositphotos

– Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Рау обсудили безопасность и региональные вопросы. Речь идет также о совместной приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне наращивания военных сил России, — сообщили в ведомстве.

Энтони Блинкен поблагодарил Польшу за лидерство на восточном фланге НАТО и подтвердил необходимость развития двусторонних отношений.

Поддержка США

Америка активно поддерживает Украину на фоне агрессии России. В частности, Сенат США согласовал основную часть законопроекта о введении санкций против Российской Федерации, если она нападет на Украину.

Между политическими силами США до сих пор продолжаются разногласия по вопросу, когда необходимо проводить ограничительные меры – до вероятного вторжения России или после.

Читайте
Польша начнет поставлять оружие Украине на следующей неделе - Моравецкий

Фото: Getty Images, Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка