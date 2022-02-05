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Бронежилеты и бинокли: Канада отправила Украине нелетальную военную помощь

Марта Бондаренко редактор ленты
Бронежилеты и бинокли: Канада отправила Украине нелетальную военную помощь

Накануне Канада отправила в Украину военно-транспортный самолет CAF C-177 Globemaster с нелетальной военной помощью.

Украинские военные получат бронежилеты, бинокли, лазерные дальномеры, металлодетекторы и монокуляры.

Как сообщает правительство Канады, данное оборудование поможет украинским военным защититься от российских угроз и военного наращивания в Украине и вокруг нее.

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Кроме того, вместе з грузом в Украину отправилась и группа сотрудников CAF, чтобы помочь обучить военных правильно использовать и обслуживать оборудование.

— Затем этот персонал CAF останется в Украине для дополнительного наставничества украинских сил безопасности. Точные места и даты прибытия дополнительных членов CAF, выделенных в рамках продления и расширения Канадой операции UNIFIER, не будут разглашаться по соображениям безопасности, — говорится в сообщении правительства Канады.

Напомним, что с 2015 года Канада предоставила Украине нелетальное военное оборудование на сумму более $23 млн. За это время канадские инструкторы также обучили около 33 000 украинских военных и сотрудников службы безопасности целому ряду тактических и передовых военных навыков.

Источник: правительство Канады

Фото: Pixabay

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