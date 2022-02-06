Россия может вторгнуться на Украину в ближайшие несколько дней или недель, но может выбрать и дипломатический путь.

Как заявил в разговоре с журналистами советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, само нападение может иметь различные формы.

— Мы находимся в окне возможностей. В любой день Россия может предпринять военные действия против Украины, это может произойти уже через пару недель, или же Россия выберет дипломатический путь, — сказал он.

Советник президента США добавил, что россияне создали условия для проведения масштабной военной операции в Украине, потому Белый дом активно готовит ответные меры.

Он заявил, что само нападение может принять различные формы: возможные атаки могут включать аннексию Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение.

— Отчасти поэтому мы так интенсивно работаем в последние несколько месяцев не только для того, чтобы подготовиться к одной непредвиденной ситуации, но и для того, чтобы подготовиться ко всем непредвиденным ситуациям и проработать с нашими союзниками и партнерами вопрос о том, как будет выглядеть ответ в каждом из этих случаев, — сказал Джейк Салливан.

Советник Белого дома отметил, что временные рамки для дипломатических переговоров могут сократиться.

— Мы считаем, что существует очень большая вероятность того, что Владимир Путин отдаст приказ о нападении на Украину, — сказал он.

Помощник президента США Салливан не стал комментировать прогнозы, но предупредил о возможных потерях среди украинского населения.

— Если вместо этого они (Россия, — Ред.) решат пойти по пути эскалации, это обернется огромными человеческими жертвами для украинцев. Но также, как мы считаем, со временем это будет иметь реальные стратегические последствия для Владимира Путина, — сказал Джейк Салливан.

Выступление советника по национальной безопасности США произошло после того, как два американских чиновника заявили, что Россия разместила на украинской границе примерно 70% боевых мощностей, которых, по мнению американцев, хватит для полномасштабного вторжения в Украину.