Росія стягнула до кордонів України 70% військ, необхідних для вторгнення — ЗМІ

Російська Федерація продовжує активно нарощувати війська біля кордонів України. Наразі Росія стягнула до кордонів України близько 70% армії, яка може здійснити масштабне вторгнення.

Про це заявили посадовці Білого дому на зустрічі з конгресменами та сенаторами, повідомляють іноземні ЗМІ. У ній взяли участь міністр оборони Ллойд Остін, держсекретар Ентоні Блінкен та інші.

За їхніми оцінками, під час нападу РФ на Україну можуть загинути до 50 тис. мирних жителів та до 25 тис. наших захисників. Вони вважають, що війна сприятиме появі мільйонів біженців та спричинить кризу в Європі.

В адміністрації президента США повідомили про п’ять можливих сценаріїв нападу Росії. За даними ЗМІ, якщо президент РФ Володимир Путін обере найбільш агресивний сценарій, то він намагатиметься захопити Київ та усунути владу в Україні.

Очільник Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі вважає, що Путін може ухвалити рішення про вторгнення не раніше другої половини лютого. Тоді завершиться Олімпіада-2022 у Пекіні, а земля повністю замерзне (це полегшить переміщення важких транспортних засобів).

Проте залишається ймовірність, що Путін може спочатку перевірити реакцію Заходу. Зокрема, розпочати масові кібератаки, які паралізують українські електромережі та комунікації.