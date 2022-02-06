Обстреливали позиции: Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в новой эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

По данным ведомства, армянская сторона совершила обстрел азербайджанских позиций.

— Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, 6 февраля с 00.23 до 02.12 периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Гапанлы Тертерского района, — сообщает Минобороны.

В результате происшествия никто не пострадал. Азербайджан передал соответствующую информацию командованию российских миротворцев и Совместному российско-турецкому мониторинговому центру.

В ответ незаконное армянское формирование в Карабахе обвинило Азербайджан во лжи и манипуляциях. Утверждается, будто огонь велся именно с азербайджанской стороны.

В официальном заявлении говорится, что оборонное ведомство приверженно трехсторонним договоренностям о прекращении огня.