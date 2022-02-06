В феврале после перерыва в офлайн-формате состоится Мюнхенская конференция по безопасности (MSC 2022), к участию в которой приглашены мировые лидеры, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом информируют немецкие СМИ со ссылкой на главу MSC Вольфганга Ишингера.

58-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 18 по 20 февраля 2022 года в формате реального общения. Мероприятие традиционно организуют в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене.

Ожидается, что в конференции примут участие вице-президент США Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, а также еще около 35 глав государств и правительств стран мира.

Как рассказал Ишингер, пока что приезд Харрис окончательно не подтвержден, однако организаторы рассчитывают на ее участие.

– На самом деле я предполагаю, что вице-президент США примет участие, даже если это пока не было официально подтверждено, — отметил Ишингер.

Кроме того, организаторы ожидают президента Украины Владимира Зеленского, генсека НАТО Йенса Столтенберга и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Из США, кроме Камалы Харрис, в Мюнхен могут прилететь госсекретарь Энтони Блинкен и около 30 членов американского Конгресса.

Китай на форуме по безопасности будет представлять глава МИД Ван И (возможно, это будет происходить в виртуальном формате). А приезд на конференцию президента Франции Эммануэля Макрона пока обсуждается.

– Это еще не окончательно решено в Елисейском дворце, – заявил Ишингер в комментарии СМИ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен представить в Мюнхене принципы внешней политики нового немецкого правительства. Также ожидается участие министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и министра обороны Кристине Ламбрехт.

По словам Ишингера, президент России Владимир Путин отказался от поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности, однако еще может принять участие в мероприятии в виртуальном формате.

Усиленные противоэпидемические меры

Стоит отметить, что в этом году Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в условиях суровых противоэпидемических мер из-за пандемии коронавируса.

Так, в мероприятии будут задействованы не более 600 участников (ранее это количество превышало две тысячи). Будет допущено меньшее количество представителей СМИ. В то же время им предоставят возможность присутствовать виртуально.

Такие меры принимаются для минимизации рисков. Все участники конференции должны быть вакцинированы от коронавируса и каждый день сдавать ПЦР-тест.

Для Вольфганга Ишингера это будет последняя Мюнхенская конференция в должности главы. Он возглавлял MSC в течение 14 лет. В этом году Ишингер передаст руководство Кристофу Гойсгену – экс-советнику Ангелы Меркель.

Следует отметить, что в 2021 году конференция прошла в онлайн-формате из-за пандемии. В этом же году решили вернуться к привычному режиму мероприятия. Как отметил Вольфганг Ишингер, сейчас существует огромная потребность в личных встречах политиков по вопросам безопасности.

В последний раз в очном формате Мюнхенская конференция по безопасности проходила в феврале 2020 года. Тогда в мероприятии принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Die Zeit, Deutsche Welle