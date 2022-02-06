Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Евросоюзу следует рассмотреть совместные поставки оборонного оружия в Украину.

В интервью политик исключил, что оружие будет поставлять в Украину только со стороны Германии.

— О поставках оружия только из Германии не может быть и речи. Но общие европейские поставки оборонного оружия в Украину, на мой взгляд, вполне возможны. (Вице-канцлер ФРГ, соучредитель фракции Союз 90/Зеленые, — Ред.) Роберт Хабек был прав, когда говорил об этом в прошлом году, — сказал Фридрих Мерц.

В то же время он заявил, что правительство Германии должно рассмотреть варианты санкций против России, несмотря на экономические последствия для ФРГ.

Глава ХДС также раскритиковал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца за его пассивное участие во внешней политике.

— Хороший пример подражания для Шольца это Гельмут Шмидт (канцлер Германии в 1974–1982, — Ред.), который уже давно был бы в Вашингтоне и Москве на переговорах. Но не выходит. При нем (Олафе Шольце, – Ред.), как канцлере, Германия явно наслаждается своей ролью аутсайдера, скептика и страны, препятствующей европейской стратегии, – добавил Фридрих Мерц.

Накануне министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подтвердила, что страна исключает поставки оружия в Украину.

Перед этим, 5 февраля, в Украину прибыл восьмой самолет с военной помощью от США, на борту которого находилось более 650 тонн оборонных боеприпасов.