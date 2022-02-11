Глава правительства Великобритании Борис Джонсон записал видео из штаб-квартиры НАТО, в котором выразил поддержку Украине на фоне новой эскалации со стороны РФ.

В видео, опубликованном на странице британского премьер-министра в Twitter, он заявил, что Великобритания не дрогнет перед ответом России.

— Украина стоит перед угрозой вторжения 130 тыс. российских войск, сосредоточенных на ее границах. Сегодня я здесь, в НАТО, где я разговариваю с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что мы можем сделать сообща, чтобы убедиться, что мы сможем противостоять этой угрозе и поможем Украине, — сказал Борис Джонсон.

Он заверил, что будет введен пакет жестких экономических санкций, если Россия вторгнется в Украину.

— Мы гарантируем, что у нас есть очень жесткий пакет экономических санкций, готовый к автоматическому применению как только первая нога российского солдата пересечет границу новой суверенной украинской территории, — сказал британский премьер.

Ukraine asks for nothing except for peace and sovereignty, able to choose its own destiny and seek its own alliances like any other independent state. Britain has always stood for these principles and we will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 10, 2022

Он добавил, что Великобритания обеспечивает укрепление восточных рубежей НАТО, размещая гораздо больше британских войск, кораблей и самолетов в странах вдоль и поперек восточной границы Альянса.

— И, конечно, мы продолжаем оказывать поддержку самим украинцам, поддержку украинским военным. Не только тем 22 тысячам, которых мы обучили в рамках операции Орбиталь. Мы также отправили две тысячи единиц противотанкового оружия NLAW, чтобы помочь украинцам защитить себя. И я думаю, что это правильное решение, — сказал премьер Джонсон.

Он призвал Россию и президента РФ Владимира Путина к дипломатии, чтобы не было катастрофических последствий для всех сторон.

— Это будет катастрофой не только для Украины, но и для России и для всего мира, — сказал Борис Джонсон.

Он резюмировал, что все, чего хочет Украина, это право жить в мире и выбирать свою собственную судьбу, быть суверенным государством.

10 февраля Борис Джонсон выступил с предупреждением о том, что следующие несколько дней, вероятно, будут “самым опасным моментом” в ситуации с новой волной агрессии России против Украины.

Напомним, в начале февраля британский премьер посетил Киев с официальным визитом.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Джонсон предостерег Владимира Путина от нападения на украинские территории, отметив, что это будет “трагическим просчетом”.

Источник: Boris Johnson