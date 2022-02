Глава правительства Великобритании Борис Джонсон записал видео из штаб-квартиры НАТО, в котором выразил поддержку Украине на фоне новой эскалации со стороны РФ.

В видео, опубликованном на странице британского премьер-министра в Twitter, он заявил, что Великобритания не дрогнет перед ответом России.

Он заверил, что будет введен пакет жестких экономических санкций, если Россия вторгнется в Украину.

Ukraine asks for nothing except for peace and sovereignty, able to choose its own destiny and seek its own alliances like any other independent state.

Britain has always stood for these principles and we will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec

