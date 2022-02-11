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Катастрофа для России: Джонсон записал видео из штаб-квартиры НАТО в поддержку Украины

Илья Нежигай редактор ленты
Борис Джонсон

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон записал видео из штаб-квартиры НАТО, в котором выразил поддержку Украине на фоне новой эскалации со стороны РФ.

В видео, опубликованном на странице британского премьер-министра в Twitter, он заявил, что Великобритания не дрогнет перед ответом России.

— Украина стоит перед угрозой вторжения 130 тыс. российских войск, сосредоточенных на ее границах. Сегодня я здесь, в НАТО, где я разговариваю с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что мы можем сделать сообща, чтобы убедиться, что мы сможем противостоять этой угрозе и поможем Украине, — сказал Борис Джонсон.

Он заверил, что будет введен пакет жестких экономических санкций, если Россия вторгнется в Украину.

— Мы гарантируем, что у нас есть очень жесткий пакет экономических санкций, готовый к автоматическому применению как только первая нога российского солдата пересечет границу новой суверенной украинской территории, — сказал британский премьер.

Он добавил, что Великобритания обеспечивает укрепление восточных рубежей НАТО, размещая гораздо больше британских войск, кораблей и самолетов в странах вдоль и поперек восточной границы Альянса.

— И, конечно, мы продолжаем оказывать поддержку самим украинцам, поддержку украинским военным. Не только тем 22 тысячам, которых мы обучили в рамках операции Орбиталь. Мы также отправили две тысячи единиц противотанкового оружия NLAW, чтобы помочь украинцам защитить себя. И я думаю, что это правильное решение, — сказал премьер Джонсон.

Он призвал Россию и президента РФ Владимира Путина к дипломатии, чтобы не было катастрофических последствий для всех сторон.

— Это будет катастрофой не только для Украины, но и для России и для всего мира, — сказал Борис Джонсон.

Он резюмировал, что все, чего хочет Украина, это право жить в мире и выбирать свою собственную судьбу, быть суверенным государством.

10 февраля Борис Джонсон выступил с предупреждением о том, что следующие несколько дней, вероятно, будут “самым опасным моментом” в ситуации с новой волной агрессии России против Украины.

Напомним, в начале февраля британский премьер посетил Киев с официальным визитом.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Джонсон предостерег Владимира Путина от нападения на украинские территории, отметив, что это будет “трагическим просчетом”.

Источник: Boris Johnson

Фото: Depositphotos

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