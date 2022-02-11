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Факты / Мир / Мировые новости

Лондон согласовал пакет санкций против РФ: готов их ввести при новой агрессии против Украины

Илья Нежигай редактор ленты
Елізабет Трасс

Правительство Великобритании готово ввести новые жесткие санкции против России после того, как 10 февраля в британском парламенте был представлен законопроект в рамках мер, призванных побудить Кремль прекратить новую эскалацию против Украины.

Как сообщили в британском МИДе, министр по делам Европы Джеймс Клеверли подписал этот закон, что позволяет немедленное введение санкций.

— Это законодательство закладывает основу сильнейшего режима санкций, который может ввести Великобритания против России. Это означает, что Соединенное Королевство теперь может вводить санкции против российских предприятий и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая промышленность, ИКТ и сфера финансовых услуг, — говорится в сообщении.

В то же время британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Лондон решительно поддерживает суверенитет и право Украины на самоопределение. Она призвала российские власти к деэскалации и выбору дипломатического пути.

— Если Россия продолжит агрессию по Украине, Великобритания и ее партнеры будут действовать без колебаний. Теперь Лондон может применять санкции не только к тем, кто напрямую связан с дестабилизацией Украины, но и к аффилированным с правительством РФ структурам и предприятиям, имеющим экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также к их владельцам, директорам и доверенным лицам, — сказала Лиз Трасс.

Напомним, 10 февраля Лиз Трасс провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. Она уточнила, что Кремль имеет выбор: пойти по пути дипломатии, сотрудничать с НАТО по улучшению безопасности в Европе, или продолжать агрессию, стягивание войск, что закончится введением санкций.

Добавим, что с аналогичным заявлением по поводу санкций против РФ выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он гарантировал, что Лондон имеет очень жесткий пакет экономических санкций, который будет автоматически активирован, если хотя бы одна нога российского солдата пересечет украинскую границу.

Источник: МИД Великобритании

Фото: Getty Images

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