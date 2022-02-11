Глава уряду Великобританії Борис Джонсон записав відео зі штаб-квартири НАТО, в якому висловив підтримку Україні на тлі нової ескалації РФ.

У відео, опублікованому на сторінці британського прем’єр-міністра в Twitter, він заявив, що Великобританія не здригнеться перед відповіддю Росії.

– Україна постає перед загрозою вторгнення 130 тис. російських військ, зосереджених на її кордонах. Сьогодні я тут, у НАТО, де я розмовляю з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що ми можемо зробити спільно, щоб переконатися, що ми зможемо протистояти цій загрозі та допоможемо Україні, – сказав Борис Джонсон.

Він запевнив, що буде запроваджено пакет жорстких економічних санкцій, якщо Росія вторгнеться в Україну.

– Ми гарантуємо, що у нас є дуже жорсткий пакет економічних санкцій, готовий до автоматичного застосування, як тільки перша нога російського солдата перетне кордон нової суверенної української території, – сказав британський прем’єр.

Ukraine asks for nothing except for peace and sovereignty, able to choose its own destiny and seek its own alliances like any other independent state. Britain has always stood for these principles and we will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 10, 2022

Він додав, що Великобританія забезпечує зміцнення східних кордонів НАТО, розміщуючи набагато більше британських військ, кораблів і літаків у країнах вздовж та поперек східного кордону Альянсу.

– І, звичайно, ми продовжуємо надавати підтримку самим українцям, підтримку українським військовим. Не лише тим 22 тисячам, яких ми навчили у рамках операції Орбіталь. Ми також відправили дві тисячі одиниць протитанкової зброї NLAW, щоб допомогти українцям захистити себе. І я думаю, що це правильне рішення, – сказав прем’єр Джонсон.

Він закликав Росію та президента РФ Володимира Путіна до дипломатії, щоб не було катастрофічних наслідків для всіх сторін.

– Це буде катастрофою не лише для України, а й для Росії та для всього світу, – сказав Борис Джонсон.

Він резюмував, що все, чого хоче Україна, це право жити у світі та обирати свою власну долю, бути суверенною державою.

10 лютого Борис Джонсон виступив із попередженням про те, що наступні кілька днів, ймовірно, будуть “найнебезпечнішим моментом” у ситуації з новою хвилею агресії Росії проти України.

Нагадаємо, на початку лютого британський прем’єр відвідав Київ із офіційним візитом.

Під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Джонсон застеріг Володимира Путіна від нападу на українські території, зазначивши, що це буде трагічним прорахунком.

Джерело: Boris Johnson