Глава уряду Великобританії Борис Джонсон записав відео зі штаб-квартири НАТО, в якому висловив підтримку Україні на тлі нової ескалації РФ.

У відео, опублікованому на сторінці британського прем’єр-міністра в Twitter, він заявив, що Великобританія не здригнеться перед відповіддю Росії.

Він запевнив, що буде запроваджено пакет жорстких економічних санкцій, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Ukraine asks for nothing except for peace and sovereignty, able to choose its own destiny and seek its own alliances like any other independent state.

Britain has always stood for these principles and we will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 10, 2022