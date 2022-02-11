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Катастрофа для Росії: Джонсон записав відео зі штаб-квартири НАТО на підтримку України

Ілля Нежигай редактор стрічки
Борис Джонсон

Глава уряду Великобританії Борис Джонсон записав відео зі штаб-квартири НАТО, в якому висловив підтримку Україні на тлі нової ескалації РФ.

У відео, опублікованому на сторінці британського прем’єр-міністра в Twitter, він заявив, що Великобританія не здригнеться перед відповіддю Росії.

– Україна постає перед загрозою вторгнення 130 тис. російських військ, зосереджених на її кордонах. Сьогодні я тут, у НАТО, де я розмовляю з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що ми можемо зробити спільно, щоб переконатися, що ми зможемо протистояти цій загрозі та допоможемо Україні, – сказав Борис Джонсон.

Він запевнив, що буде запроваджено пакет жорстких економічних санкцій, якщо Росія вторгнеться в Україну.

– Ми гарантуємо, що у нас є дуже жорсткий пакет економічних санкцій, готовий до автоматичного застосування, як тільки перша нога російського солдата перетне кордон нової суверенної української території, – сказав британський прем’єр.

Він додав, що Великобританія забезпечує зміцнення східних кордонів НАТО, розміщуючи набагато більше британських військ, кораблів і літаків у країнах вздовж та поперек східного кордону Альянсу.

– І, звичайно, ми продовжуємо надавати підтримку самим українцям, підтримку українським військовим. Не лише тим 22 тисячам, яких ми навчили у рамках операції Орбіталь. Ми також відправили дві тисячі одиниць протитанкової зброї NLAW, щоб допомогти українцям захистити себе. І я думаю, що це правильне рішення, – сказав прем’єр Джонсон.

Він закликав Росію та президента РФ Володимира Путіна до дипломатії, щоб не було катастрофічних наслідків для всіх сторін.

– Це буде катастрофою не лише для України, а й для Росії та для всього світу, – сказав Борис Джонсон.

Він резюмував, що все, чого хоче Україна, це право жити у світі та обирати свою власну долю, бути суверенною державою.

10 лютого Борис Джонсон виступив із попередженням про те, що наступні кілька днів, ймовірно, будуть “найнебезпечнішим моментом” у ситуації з новою хвилею агресії Росії проти України.

Нагадаємо, на початку лютого британський прем’єр відвідав Київ із офіційним візитом.

Під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Джонсон застеріг Володимира Путіна від нападу на українські території, зазначивши, що це буде трагічним прорахунком.

Джерело: Boris Johnson

Фото: Depositphotos

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