Президент США Джо Байден предупредил всех американцев, которые остаются в Украине, о необходимости покинуть страну, поскольку остается угроза эскалации российской агрессии.

Об этом Байден сказал в интервью телеканалу NBC News.

Так, ведущий NBC News Лестер Холт спросил американского президента, что он собирается делать с американскими гражданами, которые остаются на территории Украины.

— Какие у вас сценарии? Вы отправите туда американские военные группы для эвакуации граждан США? — спросил Лестер Холт.

Президент Джо Байден отверг эту идею. По его словам, это будет “мировая война, когда американцы и Россия начинут стрелять друг в друга”.

Байден подчеркнул, что сейчас совсем другой мир, чем когда-либо раньше.

Он заявил, что президент России Владимир Путин “достаточно умен, чтобы фактически не делать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан”.

Холт переспросил президента США, говорили ли он об этом Путину. Джо Байден сказал, что говорил.

— Вы сказали ему, что американцы станут чертой, которую они не смогут перейти? — спросил Холт.

На это Байден ответил, что он говорил Путину об этом раньше и не нужно еще раз говорить, так как российский президент это и так знает.

— Что я просил, это то, что американские граждане должны уехать, должны уехать сейчас же, — сказал Байден.

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Президент США подчеркнул, что российская армия является одной из самых больших армий в мире, и что сейчас совсем другая ситуация, когда все может быстро сойти с ума.

Джерело: NBC News