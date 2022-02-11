Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Уехать сейчас: Байден рассказал, что делать американцам в случае новой агрессии против Украины

Марта Бондаренко редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден предупредил всех американцев, которые остаются в Украине, о необходимости покинуть страну, поскольку остается угроза эскалации российской агрессии.

Об этом Байден сказал в интервью телеканалу NBC News.

Так, ведущий NBC News Лестер Холт спросил американского президента, что он собирается делать с американскими гражданами, которые остаются на территории Украины.

— Какие у вас сценарии? Вы отправите туда американские военные группы для эвакуации граждан США? — спросил Лестер Холт.

Президент Джо Байден отверг эту идею. По его словам, это будет “мировая война, когда американцы и Россия начинут стрелять друг в друга”.

Байден подчеркнул, что сейчас совсем другой мир, чем когда-либо раньше.

Он заявил, что президент России Владимир Путин “достаточно умен, чтобы фактически не делать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан”.

Читайте
Эвакуация из Украины и войска в Польше: Белый дом утвердил план на случай войны с РФ – СМИ

Холт переспросил президента США, говорили ли он об этом Путину. Джо Байден сказал, что говорил.

— Вы сказали ему, что американцы станут чертой, которую они не смогут перейти? — спросил Холт.

На это Байден ответил, что он говорил Путину об этом раньше и не нужно еще раз говорить, так как российский президент это и так знает.

— Что я просил, это то, что американские граждане должны уехать, должны уехать сейчас же, — сказал Байден.

На видео з 03.32

Президент США подчеркнул, что российская армия является одной из самых больших армий в мире, и что сейчас совсем другая ситуация, когда все может быстро сойти с ума.

Джерело: NBC News

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка