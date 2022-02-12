Стало известно, когда Байден и Путин проведут разговор

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин намерены провести еще один разговор. Переговоры глав двух стран запланированы на 12 февраля.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ. По его словам, администрация Байдена попросила об этом разговоре.

– Американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным. Завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов, – рассказал он.

Недавно в СМИ появилась информация, что Россия может совершить масштабное вторжение в Украину до завершения Олимпийских игр-2022 в Пекине.

В Белом доме считают, что президент РФ Владимир Путин может начать вооруженную агрессию против Украины в любой момент.

Девять стран призвали своих граждан уехать из Украины из-за угрозы нападения Российской Федерации. Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вторжение России может произойти до 20 февраля.