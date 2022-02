Планы Украины по членству в НАТО: объяснение МИД и Пристайко

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если к этому принудят обстоятельства.

На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, дипломат ответил: “Мы могли бы”. Пристайко уточнил, что “учитывая ту угрозу, которая есть”, Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.

В итоге слова Пристайко растиражировали мировые СМИ и информресурсы страны-агрессора для громких заголовков. В украинских ведомствах пришлось оперативно реагировать на интервью. Но все ли так однозначно?

После вышесказанного журналист ВВС переспросил у посла, действительно ли он имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО?

“We are trying to find the best way out.”

Ukraine’s ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.

It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022