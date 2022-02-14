Планы Украины по членству в НАТО: объяснение МИД и Пристайко

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если к этому принудят обстоятельства.

На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, дипломат ответил: “Мы могли бы”. Пристайко уточнил, что “учитывая ту угрозу, которая есть”, Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.

— Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия, — Ред.) придут завтра? — заявил Пристайко, отметив, что Украина может остаться беззащитной, в то время как все ее западные соседи являются членами НАТО.

В итоге слова Пристайко растиражировали мировые СМИ и информресурсы страны-агрессора для громких заголовков. В украинских ведомствах пришлось оперативно реагировать на интервью. Но все ли так однозначно?

После вышесказанного журналист ВВС переспросил у посла, действительно ли он имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО?

— Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас частично иду против главного документа, который у нас есть. Когда я говорю это, мы гибкие, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-нибудь серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно, – заявил он.

“We are trying to find the best way out.” Ukraine’s ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia. It would mean the country abandoning a goal written into its constitution. — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

Пристайко также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не изменит существенной ситуации безопасности для России, ведь РФ уже окружена странами-членами Альянса. Он выразил мнение, что Москве не нравится, что Украина может стать “чем-то иным, чем Россия”, и тогда россияне захотят также изменить направление своей страны.

— Это (вступление Украины в НАТО, – Ред.) опасность не для народа России, не для территории России, а для конкретного режима, который они имеют прямо сейчас, – подчеркнул украинский посол.

Какова была реакция МИД Украины?

Представитель ведомства Олег Николенко заявил, что слова посла Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с РФ, вырванные из контекста.

Он отметил, что ради мира и сохранения жизней Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

По его словам, Пристайко умело отметил, что Украина пока не является членом НАТО, а поэтому вопрос гарантий безопасности – ключевой для нас.

— Безусловно, лучшей такой гарантией было бы немедленное вступление Украины в Альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной задачей. В то же время, ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины, — подытожил он.

Впоследствии на брифинге МИД Николенко еще раз отметил вырванные слова из контекста.

Новое заявление Пристайко

Поскольку слова дипломата британским СМИ повлекли за собой резонанс, Пристайко объяснил, что он имел в виду. В комментарии изданию Украинская правда он отметил, что “Украина не может рассчитывать сейчас на НАТО — потому что мы не члены семьи”.

— Мы сейчас на разных интервью здесь объясняем, что НАТО (курс на НАТО, – Ред.) есть даже в Конституции и никаких изменений сейчас нет, но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО – потому что мы не члены семьи. Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях. Относительно НАТО сейчас – мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас, – отметил Пристайко.

Что требует Москва?

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о “гарантиях безопасности” и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО.

В нем Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также от любой военной деятельности на территории Украины. Также РФ хочет, чтобы США не создавали военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

18 января 2022 года НАТО передало РФ свои письменные предложения, в которых говорилось о выводе войск из Украины и праве Киева самостоятельно решать вопросы вступления в Альянс.