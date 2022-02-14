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Факты / Мир / Мировые новости

Планы Украины по членству в НАТО: объяснение МИД и Пристайко

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Вадим Пристайко

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если к этому принудят обстоятельства.

На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, дипломат ответил: “Мы могли бы”. Пристайко уточнил, что “учитывая ту угрозу, которая есть”, Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.

— Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия, — Ред.) придут завтра? — заявил Пристайко, отметив, что Украина может остаться беззащитной, в то время как все ее западные соседи являются членами НАТО.

В итоге слова Пристайко растиражировали мировые СМИ и информресурсы страны-агрессора для громких заголовков. В украинских ведомствах пришлось оперативно реагировать на интервью. Но все ли так однозначно?

После вышесказанного журналист ВВС переспросил у посла, действительно ли он имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО?

— Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас частично иду против главного документа, который у нас есть. Когда я говорю это, мы гибкие, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-нибудь серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно, – заявил он.

Пристайко также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не изменит существенной ситуации безопасности для России, ведь РФ уже окружена странами-членами Альянса. Он выразил мнение, что Москве не нравится, что Украина может стать “чем-то иным, чем Россия”, и тогда россияне захотят также изменить направление своей страны.

— Это (вступление Украины в НАТО, – Ред.) опасность не для народа России, не для территории России, а для конкретного режима, который они имеют прямо сейчас, – подчеркнул украинский посол.

Какова была реакция МИД Украины?

Представитель ведомства Олег Николенко заявил, что слова посла Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с РФ, вырванные из контекста.

Олег Ніколенко

Он отметил, что ради мира и сохранения жизней Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

По его словам, Пристайко умело отметил, что Украина пока не является членом НАТО, а поэтому вопрос гарантий безопасности – ключевой для нас.

— Безусловно, лучшей такой гарантией было бы немедленное вступление Украины в Альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной задачей. В то же время, ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины, — подытожил он.

Впоследствии на брифинге МИД Николенко еще раз отметил вырванные слова из контекста.

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Новое заявление Пристайко

Поскольку слова дипломата британским СМИ повлекли за собой резонанс, Пристайко объяснил, что он имел в виду. В комментарии изданию Украинская правда он отметил, что “Украина не может рассчитывать сейчас на НАТО — потому что мы не члены семьи”.

— Мы сейчас на разных интервью здесь объясняем, что НАТО (курс на НАТО, – Ред.) есть даже в Конституции и никаких изменений сейчас нет, но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО – потому что мы не члены семьи.

Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях. Относительно НАТО сейчас – мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас, – отметил Пристайко.

Что требует Москва?

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о “гарантиях безопасности” и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО.

В нем Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также от любой военной деятельности на территории Украины. Также РФ хочет, чтобы США не создавали военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

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18 января 2022 года НАТО передало РФ свои письменные предложения, в которых говорилось о выводе войск из Украины и праве Киева самостоятельно решать вопросы вступления в Альянс.

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