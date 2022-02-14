Лучшей гарантией безопасности был бы немедленный прием Украины в НАТО — МИД

Никакие решения во внешней политике нашего государства не могут быть приняты вопреки Конституции Украины. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в ответ на слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко.

Он отметил, что слова о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией — “вырваны из контекста”.

— Безусловно ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. В то же время, посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности, — подчеркнул Николенко.

Представитель ведомства также отметил, что из-за угроз Украине, существующих здесь и сейчас, наилучшей гарантией, было бы немедленное вступление нашей страны в НАТО.

— Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины, — подытожил он.

Накануне посол Украины в Британии предположил в интервью BBC Radio 5 Live, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если вынудят обстоятельства.

На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: Мы могли бы. Дипломат уточнил, что “учитывая ту угрозу, которая есть”, Украина могла бы быть вынуждена прибегнуть к такому шагу.

“We are trying to find the best way out.” Ukraine’s ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia. It would mean the country abandoning a goal written into its constitution. — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

Позже Пристайко разъяснил свое более раннее заявление, подчеркнув, что Украина не будет пересматривать план вступления в Североатлантический альянс. Он отметил, что более раннее заявление было результатом недоразумения.

Источник: Олег Николенко