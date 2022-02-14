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Факты / Украина / Общество

Лучшей гарантией безопасности был бы немедленный прием Украины в НАТО — МИД

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
мзс україни

Никакие решения во внешней политике нашего государства не могут быть приняты вопреки Конституции Украины. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в ответ на слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко.

Он отметил, что слова о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией — “вырваны из контекста”.

— Безусловно ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

В то же время, посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности, — подчеркнул Николенко.

Представитель ведомства также отметил, что из-за угроз Украине, существующих здесь и сейчас, наилучшей гарантией, было бы немедленное вступление нашей страны в НАТО.

— Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины, — подытожил он.

Накануне посол Украины в Британии предположил в интервью BBC Radio 5 Live, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если вынудят обстоятельства.

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На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: Мы могли бы. Дипломат уточнил, что “учитывая ту угрозу, которая есть”, Украина могла бы быть вынуждена прибегнуть к такому шагу.

Позже Пристайко разъяснил свое более раннее заявление, подчеркнув, что Украина не будет пересматривать план вступления в Североатлантический альянс. Он отметил, что более раннее заявление было результатом недоразумения.

Источник: Олег Николенко

Фото: Depositphotos

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