Лучшей гарантией безопасности был бы немедленный прием Украины в НАТО — МИД

Никакие решения во внешней политике нашего государства не могут быть приняты вопреки Конституции Украины. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в ответ на слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко.

Он отметил, что слова о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией — “вырваны из контекста”.

Представитель ведомства также отметил, что из-за угроз Украине, существующих здесь и сейчас, наилучшей гарантией, было бы немедленное вступление нашей страны в НАТО.

Накануне посол Украины в Британии предположил в интервью BBC Radio 5 Live, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если вынудят обстоятельства.

На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: Мы могли бы. Дипломат уточнил, что “учитывая ту угрозу, которая есть”, Украина могла бы быть вынуждена прибегнуть к такому шагу.

“We are trying to find the best way out.”

Ukraine’s ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.

It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.

